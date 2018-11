Auto si ribalta: feriti due pensionati | FOTO Momenti di paura in via Silone a Montesarchio

Momenti di paura questa mattina a Montesarchio per un incidente stradale. E' accaduto in via Silone, non lontano dal cimitero della cittadina Caudina.

Secondo una prima ipotesi, un pensionato alla guida della sua Fiat Punto, che viaggiava in compagnia della moglie, ha perso il controllo dell'auto, che dopo aver urtato un muretto, si è ribaltata. A far scattare l'allarme sono stati i residenti e gli altri automobilisti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea che hanno estratto i feriti poi affidati alle cure dei sanitari del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Al.Fa