Cabina Enel in fiamme nei pressi di Camposauro Lavoro per i vigili del fuoco d Vitualno

Ancora una cabina elettrica in fiamme. Dopo l'episodio registrato a Benevento martedì scorso, questo pomeriggio vigili del fuoco del distaccamento di Vitualano in azione per spegnere un rogo che ha interessato una cabina elettrica Enel in via Costa, la strada che conduce a Camposauro.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Saranno ora i tecnici dell'Enel a dover ripristinare il guasto causato da un cortocircuito.