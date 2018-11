Droga a San Giorgio del Sannio, arrestato un 20enne Ai domiciliari un giovane fermato dai carabinieri

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato per la quale è finito ai domiciliari Andrea Parrella, un 20enne di San Giorgio del Sannio, arrestato dai carabinieri della locale Stazione.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'intervento dei militari è scattato dopo aver notato un andirivieni di giovani nel portone di una casa in piazza De Gregorio in cui abita l'indagato. Due di loro sono allora stati bloccati all'uscita e trovati in possesso di un grammo e mezzo di hashish a testa. 'Roba' acquistata in precedenza, hanno sostenuto, al prezzo di 10 euro a dose.

Di qui la decisione di perquisire l'appartamento di Parrella, nel quale sono stati sequestrati un bilancino di precisione e circa 200 euro in contanti e, in giardino, altri 40 grammi di hashish di cui il 20enne avrebbe cercato di liberarsi lanciandoli dalla finestra. Su disposizione del sostituto procuratore Marilia Capitanio, Parrella è stato sottoposto agli arresti domiciliari, dove ora si trova in attesa dell'udienza di convalida, quando comparirà dinanzi al Gip con il suo difensore, l'avvocato Leonardo Liberti.

