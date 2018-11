Via libera Csm, il pm Pizzillo alla Corte appello di Salerno Il magistrato lascia la Procura di Benevento dopo 21 anni

Il via libera del Plenum del Csm, che ha accolto la proposta avanzata due settimane fa dalla competente commissione, risale a ieri sera: trasferito a Salerno, come consigliere della Corte di appello, il sostituto procuratore Marcella Pizzillo, da 21 anni in forza all'ufficio inquirente sannita. In magistratura dal '91, nel curriculum della dottoressa Pizzillo compaiono gli incarichi di giudice civile a Locri e di magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Campobasso.

Nel 1997 l'arrivo a Benevento, prima come sostituto, fino al '99, presso la Procura circondariale, quindi presso la Procura. Magistrato di riferimento per l'informatica, ha diretto indagini in materia di violenza contro la persona, colpa professionale, prostituzione, immigrazione e infortuni sul lavoro. Ora la nuova esperienza a Salerno, alla Corte di appello.

Esp