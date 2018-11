Ladri scatenati. Furti di attrezzi agricoli e da giardinaggio Nel mirino almeno due depositi. Sparite attrezzature per un valore di oltre 30mila euro

Decine e decine di attrezzi agricoli a motore ed elettrici rubati, portati via e trainati nei campi fino ad una strada dove ad attenderli c'era sicuramente un furgone o un grosso fuoristrada. Attrezzature per la cura del verde (motoseghe, decespugliatori, abbacchiatori per olive, saldatrici etc etc) e per coltivare i campi fatte sparire la scorsa notte da almeno due aziende agricole della zona di contrada Saglieta, sia nel territorio di Paduli, che di Benevento. Il primo colpo a casa di un imprenditore specializzato in grossi lavori di giardinaggio - è anche manutentore presso lo stadio 'Ciro Vigorito'- ed agricoli. La zona è nei pressi dell'area industriale di Ponte Valentino, in direzione di Paduli. Dopo aver raggiunto il capannone attraversando i terreni, peraltro infangati, i balordi hanno portato via numerosi attrezzi, alcuni appena acquistati. Per trasportarli hanno utilizzato le sole braccia ed alcune corde. A compiere il furto, quindi, potrebbero essere state più persone che hanno trascinato il materiale nei campi coltivati, fino a raggiungere la strada. All'alba l'amara sorpresa per l'imprenditore che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno effettuato il sopralluogo.

Identica la scena poco distante dove nel mirino è finito un agricoltore. Lavoro in questo caso per i carabinieri – l'azienda si trova nel territorio di Paduli -. A sparire sempre attrezzature per svariate migliaia di euro.

Durante il sopralluogo i militari hanno rinvenuto altri attrezzi abbandonati dai malviventi. Si tratta di utensili rubati altrove sui quali sono ancora in corso le indagini.

Ammonterebbe ad oltre 30mila euro il valore della merce rubata nell'ennesimo raid messo a segno nel Sannio.

Al.Fa