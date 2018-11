Deve scontare una condanna per furto, arrestato un rumeno Era con altri quattro connazionali fermati dagli agenti del Commissariato di Telese

Deve scontare 3 anni e 4 mesi per una serie di furti, anche tentati, il cittadino rumeno arrestato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme sulla scorta di un ordine di esecuzione della pena della Procura generale presso la Cort di appello di Napoli. L'uomo era con altri quattro connazionali a bordo di un'auto che gli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo, allertati da un tentativo di furto nella centrale di sollevamento dell'Alto Calore Servizi a Solopaca, dove era stato divelto il lucchetto di un deposito di rame, hanno fermato nel cuore della notte lungo la statale 372, in uscita dallo svincolo di Solopaca e diretta verso Caianello. Quattro dei cinque stranieri sono risultati con precedenti penali a carico, uno di loro era destinatario del provvedimento restrittivo. Tutti sono stati denunciati per tentato furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso. Nel bagagliaio della macchina sono stati rinvenuti un cacciavite di 30 centimetri, una felpa con cappuccio bagnata e sporca di erba e terriccio, alcune scarpe.