Rapina sala slot di S. Bartolomeo ad agosto, giovane arrestato Un 22enne ai domiciliari per il colpo dello scorso 14 agosto

E' ritenuto l'autore della rapina compiuta in una sala slot a San Bartolomeo in Galdo. E' questa l'ipotesi di reato prospettata nell'ordinanza con la quale è finito agli arresti domiciliari Aron Boffa, un 22enne del posto.

Il giovane è stato colpito da un provvedimento chiesto dalla Procura e adottato nell'indagine avviata dai carabinieri della locale Compagnia dopo l'episodio accaduto poco prima delle 6 dello scorso 14 agosto. Quando un dipendente del locale, che aveva da poco aperto, si era trovato di fronte una persona – volto coperto e pistola giocattolo in pugno – che lo aveva minacciato e si era impadronito della somma di 1250 euro.

L'attività investigativa era sfociata in una perquisizione a carico del giovane che aveva consentito di ritrovare gli indumenti che sarebbero stati utilizzati, due pistole giocattolo prive di tappo rosso ed un paio di manette del tipo di quelle in dotazione alla forze dell'ordine.Ora, come detto, la misura restrittiva. Nei prossimi giorni l'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale l'indagato, difeso dall'avvocato Lina Fiorilli, potrà offrire la sua versione dei fatti.

Esp