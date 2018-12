Furto di gasolio dai mezzi che trasporta, autista denunciato Fermato dagli agenti del Commissariato di telese

E' stato denunciato per furto aggravato di centinaia di litri di gasolio dai mezzi trasportati per una ditta di Solopaca. Nel mirino degli agenti del Commissariato di Telese, diretti dal vicequestore Flavio Trannquillo, è finito un 37enne di nazionalità rumena, fermato nella cittadina termale alla guida di un veicolo nel cui abitacolo sono state rinvenute alcune taniche di plastica di 25 chili ciascuna contenenti gasolio.

L'uomo non ha saputo inizialmente giustificare la provenienza del carburante, poi, una volta in Commissariato – si legge in una nota- ha dichiarato di averlo trafugato da diverse autovetture trasportate come autista di bisarca, aggiungendo che altre taniche piene di gasolio rubato – tutte sono state sequestrate, al pari del veicolo -, erano nel garage della sua abitazione.