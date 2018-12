Coltiva marijuana in casa: denunciato 29enne I carabinieri hanno sequestrato 5 piante e 160 grammi di droga

I carabinieri della Stazione di Vitulano e Paupisi hanno denunciato un 29enne per coltivazione di marijuana. Durante un controllo all'interno dell'abitazione dell'indagato, a torrecuso, i militari hanno scoperto una serra con 5 piante di cannabis e 160 grammi di marijuana oltre a materiale per il confezionamento, lampade per il riscaldamento dell’ambiente, un bilancino elettronico, un coltellino per il taglio e 690 euro in contanti.