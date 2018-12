Mjkhailo e Antonio, l'incrocio tra due vite e un incubo Il delitto di Bagnara: un 23enne ucraino è la vittima, indagato un 26enne di Chianche

Un piede di porco, forse un crick. Quale sia stato il corpo contundente utilizzato, cambia poco, purtroppo, per le conseguenze che ha provocato. Una scena terribile per chi ha provato a soccorrere quel 23enne di nazionalità ucraina per il quale, però, non c'era più alcunchè da fare. Devastanti le lesioni subite alla testa, inutile ogni soccorso.

L'epilogo terribile di una notte - una notizia anticipata da Ottopagine - che a Bagnara, una frazione di Sant'Angelo a Cupolo che dista pochi chilometri dal capoluogo, verrà ricordata a lungo. E che Antonio De Franco, il 26enne di Chianche arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile ed investigativo per omicidio, perchè ritenuto il presunto responsabile del gesto, non potrà mai dimenticare.

Un bar il teatro dell'incrocio di due vite: una è stata stroncata, l'altra dovrà fare i conti con un fardello pesantissimo. Sembrava una lite banale, come tante, nessuno immaginava che sarebbe sfociata nel sangue versato da Mjkhailo, un cittadino straniero che da poco più di un mese aveva messo piede in Italia. Abitava nelle vicinanze del locale, si arrangiava con qualche lavoretto.

Appare complicato, allo stato, dire cosa abbia scatenato la contrapposizione tra i due giovani. Una parola dietro l'altra, magari sempre più ad alta voce, chissà se ha giocato eventualmente un ruolo l'assunzione di alcol. Gli archivi di cronaca sono zeppi di scazzottate, di colpi presi e dati, ma stavolta a dominare è stato l'orrore. Si è materializzato in quel piede di porco che sarebbe stato prelevato dalla macchina dell'indagato ed adoperato contro il 23enne, che sembra fosse già finito a terra.

Un atto di violenza assurdo e gravissimo. Ci sarà da riflettere, eccome, su quanto accaduto in una notte freddissima. Una notte da incubo.