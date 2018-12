Furti in Lombardia, scarcerato 50enne di Montesarchio Giuseppe Parrella ai domiciliari su decisione del Gip di Monza

Torna a casa, agli arresti domiciliari, Giuseppe Parrella (avvocati Pierluigi Pugliese e Mario Cecere), 50 anni, di Montesarchio, una delle persone finite in carcere, a luglio, in un'indagine della Procura di Monza e dei carabinieri su alcuni furti in Lombardia di materiale plastico, e non solo. L'attenuazione della misura è stata decisa dal gip del Tribunale lombardo Emanuela Corbetta.