Bomba contro macelleria, paura a S. Agata dei Goti Attentato intorno alle 22, in strada le famiglie che abitano in un palazzo

Hanno fatto esplodere una bomba dinanzi ad una macelleria. Paura, questa sera, in via Santisi a Sant'Agata dei Goti, teatro di un attentato di cui ha fatto le spese l'attività commerciale dei fratelli Meccariello, di Moiano.

Mancavano pochi minuti alle 22 quando la tranquillità è stata interrotta dal rumore della deflagrazione di un ordigno piazzato dinanzi al locale, situato al piano terra di un palazzo del Parco Flora . Inevitabile la paura per i residenti nello stabile, che si sono precipitati in strada. Oltre a sventrare la saracinesca, la base di marmo dell'ingresso e l'insegna della beccheria, il 'botto' ha danneggiato il portone dell'edificio - in frantumi i vetri delle finestre degli appartamnti al primo piano - e dello studio di un avvocato.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della locale Stazione, che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per risalire al movente ed agli autori del gesto.

Un attentato che segue quelli registrati nei mesi scorsi in più centri della Valle Caudina – Bonea, Montesarchio, S. Agata e Moiano - , con incendi e colpi di arma da fuoco che hanno creato preoccupazione nell'opinione pubblica.