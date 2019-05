Auto in fiamme all'alba a Telese Terme Distrutta un'Alfa, vigili del fuoco al lavoro

Momenti di paura questa mattina a Telese Terme per l'incendio di un'auto lasciata in sosta in un giardino dinanzi ad un'abitazione di via Turistica del Lago. Le fiamme hanno improvvisamente avvolto il vano motore di un'Alfa 75 che il proprietario aveva da poco messo in moto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e i carabinieri. I pompieri hanno spento le fiamme ed effettuato il sopralluogo. Da una prima ipotesi l'incendio sembra essere stato scatenato da un guasto meccanico.