Scontro lungo la Fortorina, feriti e paura | FOTO Impatto tra due auto all'interno della galleria tra Pesco Sannita e San Marco dei Cavoti

E' di due persone ferite il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina lungo la Statale Fortorina, tra le uscite di San Marco dei Cavoti e Pesco Sannita. Coinvolte una Bmw Serie 1 ed una Lancia Y. Ferite due donne. Traffico bloccato in entrambi le direzioni a causa dei veicoli all'interno dell'ultima galleria della SS 212 al chilometro 16.

Ferite per fortuna non gravi per le due conducenti del veicolo. Si tratta di una 27enne alla guida della Bmw ed una 52enne che invece si trovava alla guida della Lancia, entrambe residenti a San Marco dei Cavoti. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco, i soccorritori del 118 dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa e della Misericordia e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l'arteria bloccando il traffico per agevolare le operazioni di soccorso.