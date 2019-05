Valle Caudina: in giro con la droga e veicoli non assicurati I controlli dei carabinieri

Una denuncia, segnalazioni e proposte di foglio di via al termine dei controlli operati ieri sera, tra Montesarchio, Airola, Dugenta, Paolisi e Sant’Agata dè Goti, dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

La denuncia ha colpito, a Paolisi, un 35enne della provincia di Avellino al quale sono state sequestrate tre dosi di eroina e altre due di cocaina e crack.

Segnalati alla Prefettura, per il consumo di stupefacenti, due casertani ed altrettanti sanniti trovati in possesso, a Sant'Agata dei Goti ed Airola, complessivamente, di piccole quantità di eroina, hashish e cocaina.

Foglio di via proposto invece per tre irpini, già noti alle forze dell'ordine, che, fermati ad Arpaia a bordo di un'auto, non hanno saputo offrire una ragione, ritenuta valida dai militari, sulla loro presenza in paese. Infine, a Montesarchio Sant’Agata dè Goti e Dugenta, sequestrati tre veicoli e un motociclo sprovvisti di copertura assicurativa.