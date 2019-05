Scontro frontale, grave un 69enne Incidente stradale a Benevento, ferita anche una 23enne

E' di due feriti, uno è in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto circa un'ora fa in via Luigi Sturzo, nei pressi di Casale Maccabei.

A scontrarsi frontalmente una Fiat 500 e una Toyota Yaris Verso che dopo l'impatto ha travolto un palo della pubblica illuminazione, danneggiandolo.

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi sul luogo dell'impatto al pari di Polizia municipale, Misericordia e Rianimativa della Croce Rossa, per liberare il conducente della Toyota rimasto incastrato tra le lamiere.

L'uomo, un 69enne originario di Riccia ma residente a Benevento, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Rummo dove si trova ricoverato in prognosi riservata, le sue condizioni sembrano gravi.

E' stata condotta all'ospedale Fatebefratelli, invece, la conducente della Fiat 500, una 23enne di Benevento.

La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire rilievi e rimozione dei veicoli che sono stati sequestrati dalla Polizia municipale.