Furti nelle scuole, misura cautelare per due persone Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Divieto di dimora in Campania. Questa la misura cautelare chiesta dalla Procura e firmata dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 23enne ed un 38enne, entrambi di Somma Vesuviana, ritenuti essere i responsabili dei furti messi a segno il 23 e il 27 novembre scorsi ad Airola e Moiano all’interno degli istituti scolastici “Vanvitelli” e “De Sanctis”.

La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio e della Stazione di Airola che hanno effettuato le indagini. In particolare i militari di Airola hanno riconosciuto i due indagati quali autori di una serie di furti: Il 20 novembre 2018 furto di n. 34 personal computer all’interno dell’edificio scolastico di Castel San Giorgio (SA) per un valore di euro 17.000,00; il 20 novembre 2018 furto di euro 70,00 all’interno della Casa Comunale di Bellona (CE); il 21 novembre 2018 furto di n. 14 personal computer all’interno dell’edificio scolastico di Formicola (CE) per un valore di euro 5.589,92; il 21 novembre 2018 furto di euro 350,00 all’interno di un centro analisi di Formicola (CE); il 21 novembre 2018 furto di euro 25,00 all’interno della Casa Comunale di Liberi (CE); il 21 novembre 2018 furto di n. 10 personal computer all’interno dell’edificio scolastico di Sant’Angelo in Formis (CE) per un valore di euro 5.000,00; il 22 novembre 2018 furto di euro 300,00 all’interno della Casa Comunale di Conca della Campania (CE); il 22 novembre 2018 furto di n. 24 personal computer all’interno dell’edificio scolastico di Conca della Campania (CE) per un valore di euro 6.000,00; il 23 novembre 2018 furto di n. 18 personal computer, n. 2 monitor, n. 22 tablet e di euro 600,00 all’interno dell’edificio scolastico di Airola (BN) per un valore di euro 8.603,00; il 27 novembre 2018 furto di n. 21 personal computer portatili all’interno dell’edificio scolastico di Moiano (BN) per un valore di euro 10.000,00. Ed ancora, i due sono indagati per i danneggiamenti del 23 novembre 2018 della porta d’ingresso della Casa Comunale di Forchia e del 23 novembre 2018 e della porta d’ingresso dell’istituto scolastico di Forchia.