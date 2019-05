Condannati per droga, pena ridotta dalla Cassazione Ricorso della difesa di due imputati arrestati nel 2016

Tre anni e 8 mesi per Matteo Galasso, 45 anni, di Montesarchio, 2 anni e 5 mesi per Monica Di Donato, 33 anni, di Castel Morrone. Sono state ridotte così dalla Cassazione le condanne stabilite dal Tribunale di Benevento, e confermate in appello, per le due persone arrestate l'8 agosto del 2016 per detenzione ai fini di spaccio di 110 grami di cocaina (all'epoca furono anche sequestrati due bilancini nascosti in un armadio).

A seguire, i due processi e, ora, la decisione della Cassazione, alla quale aveva fatto ricorso l'avvocato Vittorio Fucci, che ha annullato la sentenza e rideterminato la pena.