Reato continuato, pena rideterminata: scarcerato La decisione per Ermanno De Masi, un 49enne di S. Agata dei Goti

Aveva a carico un cumulo complessivo di pene per circa 8 anni, ma il giudice Andrea Loffredo, dopo aver applicato il reato continuato, così come aveva chiesto l'avvocato Pierluigi Pugliese, l'ha rideterminato in 5 anni e 2 mesi.

Una pena complessiva già scontata, di qui la scarcerazione di Ermanno De Masi, un 49enne di Sant'Agata dei Goti, destinatario di più sentenze per ricettazione, truffa e falso. La decisione ha chiuso una vicenda scandita da due ricorsi presentati dalla difesa alla Cassazione, che aveva annullato altrettante ordinanze con le quali altri due giudici avevano detto no all'istanza ora accolta.