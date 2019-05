Lite tra famiglie e carabinieri aggrediti, tre arresti Ieri sera a Montesarchio, coinvolte quattro persone

Una lite tra famiglie ha portato all'arresto di tre persone per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ieri sera a Montesarchio.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio sono dovuto intervenire in uno stabile al centro del paese per una lite che ha coinvolti due nuclei familiari. Un’aggressione in danno di due coniugi, protagoniste quattro persone tutte dello stesso nucleo familiare. Tre di loro, rispettivamente di 54, 52 e 30 anni, sono stati bloccati e arrestati mentre un minore è stato denunciato per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in concorso nonché percosse, lesioni personali e violazione di domicilio nei confronti dei coniugi, vittime dell’aggressione.

Nell'operazione due militari sono rimasti feriti e sono stati trasportati presso l’ospedale di Benevento. Entrambi hanno riportato una prognosi di 10 giorni. Agli arrestati sono stati concessi i domiciliari.