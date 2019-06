Tempesta di telefonate l'ex moglie "per gelosia": assolto La sentenza per un 48enne di Apice

Era accusato di aver molestato l'ex moglie, ma è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. Lo ha deciso il giudice Fallarino per un 48enne di Apice - è stato difeso dall'avvocato Fabio Russo- chiamato in causa per aver tempestato di telefonate la donna - parte civile con l'avvocato Alberto Mignone -durante la separazione. Telefonate che lei attribuiva alla gelosia, ma che l'imputato ha sostenuto di aver fatto per avere notizie dei figli.