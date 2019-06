Accende la motozappa e viene travolto: grave 77enne Ancora un grave incidente agricolo nel Sannio. E' accaduto a Morcone

Ancora un drammatico incidente agricolo nel Sannio. Dopo quello tragico di ieri sera a sant'Agata de' Goti, dove un 71enne ha perso la vita travolto dal trattore, questa mattina a Morcone un altro episodio per il quale è rimasto gravemente ferito un 77enne del posto.

L'incidente non è accaduto in un terreno, bensì all'interno del garage del pensionato che stava preparando la macchina agricola per lavorare un terreno di contrada Canepino. Non appena ha acceso il motore della sua motozappa è stato travolto dalle lame - che fungono anche da ruote – che lo hanno colpito alle gambe. A far scattare i soccorsi sono stati i familiari attirati dalle grida del malcapitato.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Morcone. I soccorritori hanno lavorato non poco per liberare gli arti del pensionato dalle zappette. Subito dopo, l'uomo è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Sull'accaduto indagano i militari.