Si ribalta con il trattore, muore 71enne Tragedia questa sera a contrada Santo Stefano di Sant’Agata de’ Goti

Tragedia questa sera nelle campagne di Sant’Agata de’ Goti per un incidente agricolo mortale.

E’ accaduto alla contrada Santo Stefano. La vittima è un 71enne del posto morto schiacciato dal trattore che stava guidando. L’uomo stava lavorando in un suo fondo agricolo quando per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendo il conducente. A far scattare i soccorsi sono stati i familiari che, preoccupati per la sua prolungata assenza, hanno raggiunto il terreno. Terribile la scena che si sono trovati di fronte. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Sant’Agata e del nucleo operativo di Montesarchio coordinati dal maggiore Madaro. Tutto inutile purtroppo, al loro arrivo il pensionato era già morto. Dell’accaduto è stata informata la Procura.

La notizia della morte del 71enne si è diffusa immediatamente in tutta la città saticilana dove la vittima è la sua famiglia sono molto conosciuti.