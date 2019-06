Imma, 29enne sannita, muore schiacciata da carico di tir Drammatico incidente: la ragazza era alla guida di una 500 sull'Asse mediano

Tragedia a Forchia: una ragazza di 29anni, residente nel comune caudino, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo l'asse mediano. Nel tratto compreso tra Acerra e Afragola un autocarro che stava trasportando ortaggi ha perso il controllo, scontrandosi in maniera violenta con alcune auto. Il camion ha perso il carico di patate in una curva, con gli ortaggi disposti in casse: alcune di queste sono finite su una 500 su cui viaggiava una 29enne di Forchia che ha perso la vita. Numerosi i feriti: sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia, i vigili del fuoco, i sanitari del 118.

La ragazza, una giovane madre, lavorava in provincia di Caserta e stava ritornando a casa.