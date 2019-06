Ricettazione di gioielli, licenza sospesa per 30 giorni Provvedimento del questore al termine delle indagini dei carabinieri

I carabinieri della Stazione d Telese Terme hanno notificato un provvedimento di sospensione dell'attività per 30 giorni, emesso dal Questore di Benevento, per una gioielleria della cittadina termale. Il provvedimento è scattato dopo un controllo condotto dai militari che avevano rinvenuto e sequestrato alcuni oggetti in oro del valore di circa 500 euro risultati rubati.