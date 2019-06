"I soldi e la casa o...", arrestata per estorsione ad 81enne Ai domiciliari una donna di Grottaminarda, fermata dai carabinieri di S. Giorgio del Sannio

L'hanno beccata mentre intascava un migliaio di euro che avrebbe preteso, minacciandolo, dal pensionato con il quale, in passato, aveva avuto una relazione. L'hanno fermata, a San Giorgio del Sannio, i carabinieri della locale Stazione, che una 60enne di Grottaminarda si è trovata di fronte all'improvviso.

Una storia ancora da chiarire, al centro di un'indagine innescata dalla denuncia di un 81enne, diventato, a suo dire, il bersaglio delle 'richieste' della donna. Secondo una prima ricostruzione, quando lui l'aveva allontanata, mettendo fine al loro rapporto, lei avrebbe iniziato a tormentarlo, minacciandolo di conseguenze tragiche se non le avesse dato 70mila euro e se non le avesse intestato l'appartamento.

Qualche giorno fa, poi, il malcapitato l'avrebbe raggiunta nella sua casa, dove lei sarebbe tornata nuovamente alla carica. Sempre più impaurito, l'anziano, una volta rientrato a San Giorgio, ha raccontato la disavventura al suo legale, l'avvocato Agostino Guarente, che gli ha consigliato di rivolgersi immediatamente ai carabinieri.

Oggi l'epilogo: la donna si è presentata sotto l'abitazione dell'81enne, che, esasperato, avrebbe accettato di darle una somma di denaro. Appuntamento nel pomeriggio, quando quei soldi non sono però rimasti nelle mani della 60enne, bloccata, come detto, dai carabinieri e successivamente dichiarata in arresto per estorsione.

Su disposizione del sostituto procuratore Francesco Sansobrino, è stata sottoposta ai domiciliari, dove ora si trova in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip: l'occasione per offrire la sua versione dei fatti. E' difesa dall'avvocato Vincenzo Forgione.