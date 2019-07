Garage adibito a serra per coltivare la canapa, arrestato Ai domiciliari un 39enne di Telese, fermato dagli agenti del locale Commissariato

Avrebbe trasformato il garage di casa in una serra dotata di tutto il necessario. All'interno c'era solo una pianta di canapa, ma il sospetto degli investigatori, alimentato dal numero di vasi rinvenuti - 16 -, è che ne fossero già state coltivate e tagliate altre. E' l'ipotesi di reato per la quale Luca Di Mauro, un 39enne di Telese Terme, è stato arrestato dagli agenti del locale Commissariato.

E' l'epilogo di una perquisizione condotta dagli uomini del vicequestore Flavio Tranquillo, che ha permesso di scoprire che nel box dell'abitazione dell'uomo era stata allestita una serra artificiale munita di lampade, ventilatori, di un sistema di aerazione. Troppo per pensare che fosse riservato solo ad un unico arbusto, sequestrato al pari delle attrezzature, di due bilancini di precisione ed una settantina di grammi di marijuana essiccata.

Dichiarato in arresto, il 39enne è stato sottoposto, su ordine della Procura, ai domiciliari, dove si trova in attesa di comparire dinanzi al Gip per l'udienza di convalida. Ha nominato come difensori gli avvocati Francesco Fusco e Nico Salomone.