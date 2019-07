Maltratta la ex, tenta di uccidere fratello di lei: arrestato Indagine dei carabinieri, in carcere un 31enne di San Giorgio del Sannio

Maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex compagna e di alcuni suoi familiari; un fratello, in particolare, che sarebbe rimasto vittima di comportamenti nei quali è stato ravvisato il tentato omicidio. Sono le ipotesi di reato contestate ad un 31enne di San Giorgio del Sannio – la mancata indicazione delle generalità serve a tutelare l'identità delle parti offese ndr -, arrestato dai carabinieri della locale Stazione.

Per l'uomo una ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Giuliana Giuliano in un'indagine del sostituto procuratore Maria Colucci. Secondo gli inquirenti, oltre a maltrattare la donna con la quale aveva avuto una relazione che si era poi interrotta, il 31enne avrebbe riservato le stesse attenzioni violente anche ad alcuni congiunti della ex.

A farne le spese sarebbe stato soprattutto un fratello: lui gli avrebbe stretto le mani al collo, poi avrebbe cercato di scaraventarlo giù dalla finestra. Infine, di fronte alla sua comprensibile resistenza, l'avrebbe colpito al volto con una chiave inglese, ferendolo.

Una storia finita al centro di un'inchiesta sfociata nella proposta, accolta, di una misura cautelare a carico del 31enne, fermato e trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, dove ora si trova in attesa di comparire dinanzi al giudice per l'interrogatorio di garanzia: l'occasione per poter fornire, alla presenza del suo difensore, l'avvocato Antonio Leone, la sua versione sui fatti che gli sono costati le manette.