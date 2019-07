Scontro frontale tra due auto: 5 persone in codice rosso Grave incidente stradale questa mattina a Calvi. Tra i feriti anche una bambina

E' di cinque persone trasportate in codice rosso presso gli ospedali Rummo e Fatebenefratelli di Benevento il pesante bilancio del grave incidente stradale registrato questa mattina in via Fornillo a Calvi.

A scontrarsi sono state una Fiat Punto vecchio tipo ed un'Alfa 159. Violento l'impatto tra i veicoli catapultati a margine della carreggiata.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa e della Misericordia e i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento. Complesse e delicate le operazioni per estrarre i feriti dagli abitacoli danneggiati pesantemente. Tutti sono stati trasferiti presso gli ospedali del capoluogo sannita in codice rosso. Apprensione per le sorti di una bambina presente all'interno delle auto coinvolte.

AGGIORNAMENTO

In ospedale anche il conducente dell'Alfa, quindi i feriti salgono a sei. Per la piccola, che viaggiava con altre 4 persone nella punto, si è reso nacessario il trasporto presso un ospedale di Napoli a causa delel fratture riportate.