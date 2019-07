Non rispetta l'obbligo di firma, arrestato un 30enne Il giovane di Montesarchio era sottoposto alla misura per aver aggredito i carabinieri

E' passato dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria agli arresti domiciliari. E' la misura adottata a carico di un 30enne di Montesarchio ed eseguita dai carabinieri a Napoli. L'aggravamento è scattato perchè l'uomo non si sarebbe presentato ai militari per sette volte, mentre in altre due occasioni l'avrebbe fatto in ritardo. Il giovane era sottoposto all'obbligo dopo essere stato arrestato, il 31 maggio, perchè, dopo una lite tra gruppi familiari, aveva aggredito, al pari di altre due persone, i carabinieri intervenuti per sedare la rissa.