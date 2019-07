Percepisce reddito cittadinanza e fa il meccanico: denunciato Tufara Valle. I carabinieri hanno anche sequestrato l'officina abusiva

Un'officina non autorizzata ed un meccanico che percepisce anche il reddito di cittadinanza. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Montesarchio e della Forestale a Tufara Valle. I militari sono arrivati dinanzi l'attività commerciale per un controllo. Secondo l'accusa l’officina risultava operativa con la presenza di veicoli smontati per essere evidentemente riparati, di proprietà di una serie di persone.

All'interno dell'attività i carabinieri hanno identificato un 38enne disoccupato che operava senza autorizzazioni. Durante gli accertamenti è anche emerso che l'uomo non aveva l contratto per lo smaltimento dei liquami inquinanti oleosi e che il 38enne percepiva reddito di cittadinanza per essere disoccupato. Per questi motivi l'uomo è stato denunciato per esercizio di attività abusiva, gestione illecita di rifiuti e truffa ai danni dello Stato. L’attrezzatura rinvenuta è stata sequestrata mentre per il meccanico è scattato anche una sanzione amministrativa per circa 5mila euro.