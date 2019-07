Montesarchio: Lancia Y fuori strada, paura per una ragazza Incidente a Cirignano, coinvolta una 27enne

Momenti di paura, poco dopo le 6 di questa mattina, per un incidente accaduto alla località Cirignano di Montesarchio. Dove, per cause ancora in corso di accertamento, e secondo una prima ricostruzione, una Lancia Y è uscita fuori strada.

Alla guida una 27enne di Montesarchio, rimastra incastrata nell'abitacolo, dal quale l'hanno tirata fuori i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea. Sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi. Non gravi, per fortuna, le conseguenze riportate dalla conducente della vettura, comprensibilmente spaventata.