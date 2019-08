Tragico sabato, 34enne trovato morto in un terreno Il giovane si sarebbe suicidato. Indagano i carabinieri

Dramma questa mattina nella zona tra Cerreto Sannita e il territorio di Cusano Mutri per la morte di un 34enne del posto. Secondo una prima ipotesi, il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi ad un albero all'interno della sua proprietà. Inutile, purtroppo, l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constare il decesso del giovane. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato un sopralluogo ed informato il magistrato.

IN AGGIORNAMENTO