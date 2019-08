Condanna per spaccio e spendita monete false, arrestato 31enne E' di Ceppaloni. In casa i carabinieri hanno rinvenuto droga ed un coltello

Deve scontare 4 anni, 5 mesi e 11 giorni, per spaccio di stupefacenti e spendita di monete false, il 31enne di Ceppaloni arrestato dai carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Montesarchio. La condanna è relativa a fatti del 2010 e del 2017. Nel corso della perquisizione che ha accompagnato l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, i militari hanno rinvenuto 2 grammi di hashish, altrettanti di cocaina, un bilancino di precisione, la somma di 840 euro, materiale da taglio e da confezionamento, un coltello, il tutto sottoposto a sequestro. Per il 31enne, successivamente trasferito in carcere, anche la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.