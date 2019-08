Giù dal quarto piano, muore un tecnico informatico Dramma questa mattina a Montesarchio. Inutili i soccorsi per il 46enne

Ennesimo suicidio nel Sannio. Dopo il dramma registrato a Montefalcone di Valfortore, dove a decidere di tagliare i conti con la propria esistenza era stato uno studente, questa mattina un'altra tragedia a Montesarchio. La vittima è un tecnico informatico di 46 anni che, evidentemente preso da un momento di sconforto e, secondo una prima ipotesi, intorno alle 8.30 si sarebbe lanciato dal balcone della sua abitazione al quarto piano di un condominio di Montesarchio. A far scattare l'allarme sono stati i passanti. Inutile purtroppo l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, conosciuto a Montesarchio per via della sua professione. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica di quello che sembra essere l'ennesimo suicidio registrato in provincia di Benevento.