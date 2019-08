Auto sbanda e si ribalta in città, ferita una donna | FOTO Incidente stradale questa mattina in via Piccinato al Rione Libertà

Momenti di paura questa mattina al Rione Libertà di Benevento per un incidente stradale avvenuto in via Piccinati. Una donna ha perso il controllo della Fiat 600 che stava guidando ed ha urtato una Skoda Fabia che si trovava in sosta lungo la carreggiata. In seguito all'urto la Fiat 600 si è ribaltata sulla carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale l'ambulanza del 118 e i vigili urbani. Estratta dall'abitacolo e soccorsa, la malcapitata è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Traffico bloccato per il tempo necessario ad effettuar ei rilievi da parte della polizia municipale e per la rimozione del veicolo incidentanto.