Vandali al megaparcheggio: svuotati estintori e auto insozzate FOTO | Due episodi messi a segno in poche ore nella struttura in centro città gestita da Trotta

Sono tornati in azione i vandali all'interno del megaparcheggio comunale gestito dalla Trotta bus. Due gli episodi messi a segno nelle ultime notti all'interno della struttura di piazzale Iannella, dove sono ubicati anche numerosi uffici del Comune di Benevento (Palazzo ex Impregilo).

Il primo raid è stato messo a segno la notte tra domenica e ieri quando gli utenti hanno trovato i piani seminterrati completamente insozzati dalla polvere estinguente degli estintori prelevati dai balordi dagli appositi ganci che li fissano alle pareti. La scorsa notte, invece, i vandali sono tornati per completare il deturpamento. Hanno infatti azionato gli estintori del piano terra, quello dove sono ubicate le casse, ed hanno nuovamente – i danni della notte precedente erano già stati ripuliti – insozzato la struttura. Numerose le auto 'rivestite' da una coltre bianca di polvere che ha invaso pavimenti, pilastri e l'intera struttura. Non solo estintori, ma l'intera area, a guardare le immagini, sembra essere ostaggio dei vandali che la sera consumano alcolici e non solo dopo aver raggiunto il megaparcheggio dalla scala mobile di via del Pomerio. Sfondata e letteralmente piegata la porta dell'unico ascensore che permetteva ad anziani e disabili di raggiungere le scale mobili e i piani inferiori. Insomma, una situazione di degrado mai registrata prima. Molte delle telecamere di videosorveglianza sono state girate verso le pareti, in modo, semmai fossero funzionanti, da non riprendere gli atti vandalici.