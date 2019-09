Statale Appia, incendiato il furgone di un artigiano Rogo nella notte a Forchia

L'allarme è scattato nel cuore della notte a Forchia, lungo la statale Appia. E' qui che era stato lasciato in sosta un furgone Iveco Daily che all'improvviso è stato avvolto dalle fiamme. Le hanno spente i pompieri del distaccamento di Bonea, intervenuti sul posto al pari dei carabinieri. Il mezzo è di proprietà di un 40enne artigiano di Sant'Agata dei Goti.

Avviate le indagini, l'ipotesi più accreditata è quella di un gesto doloso, supportata dal rinvenimento, durante il sopralluogo, di una bottiglia di plastica nella quale era contenuto, probabilmente, il liquido utilizzato per scatenare il rogo. Che si aggiunge a quelli già registrati in Valle Caudina e non solo, allungando la lista definita da un fenomeno criminoso, quello degli incendi appiccati per diverse motivazioni, che da sempre rappresenta un 'marchio di fabbrica' della nostra provincia.