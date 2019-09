Se ne va in giro mentre è ai domiciliari, in carcere un 27enne Montesarchio: arrestato dai carabinieri Gerardo Corrado

Dagli inizi di agosto era ai domiciliari con l'accusa di aver sfondato il vetro del distributore di merendine, per portar via alcuni prodotti e circa 100 euro in monete, installato all'interno dell'Istituto Moro di Montesarchio, ora è invece in carcere. Per evasione: è l'accusa con la quale i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato, dopo averlo sorpreso in giro, Gerardo Corrado (avvocato Fabio Russo), un 27enne di Montesarchio.

Fermato, il giovane è stato condotto in caserma e poi trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, a disposizione del sostituto procuratore Flavia Felaco.