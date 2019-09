Avevo bisogno di metadone, perciò sono uscito di casa Resta in carcere il 27enne di Montesarchio arrestato per evasione dai domiciliari

Resta in carcere – la misura che il gip Gelsomina Palmieri ha ritenuto adeguata rispetto al pericolo concreto di una reiterazione del reato- Gerardo Corrado (avvocato Fabio Russo), il 27enne di Montesarchio arrestato per evasione.

I carabinieri lo avevano sorpreso in giro e non nella sua abitazione, dove si sarebbe invece dovuto trovare perchè sottoposto dagli inizi di agosto ai domiciliari per il furto in una scuola. Un obbligo non rispettato, peraltro, già in altre occasioni.

La decisione di adottare nei suoi confronti la custodia cautelare a Capodimonte è arrivata dopo l'udienza di convalida, nel corso della quale il giovane ha sostenuto di essere uscito di casa perchè aveva la necessità di rifornirsi di metadone.