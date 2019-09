Valle Caudina: denunce, segnalazioni e proposte foglio di via I controlli dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Tre denunce, altrettante segnalazioni e proposte di foglio di via. Sono i numeri dei controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno denunciato ad Airola un 50enne casertano (furto di un caricabatteria rubato in in un negozio) e, a Sant'Agata dei Goti, un 27enne (guida in stato di ebbrezza) ed un pensionato, per aver omesso di segnalare, dopo il cambio residenza, di aver portato fuori dall'abitazione, senza licenza, armi legalmente detenute e il relativo munizionamento.

Tra Paolisi, Sant'Agata e Airola le segnalazioni alla Prefettura, come consumatori di stupefacenti, di tre giovani trovati in possesso di modiche quantità di eroina, cocaina e marijuana.

Proposti per il foglio di via, infine, tre uomini di Caserta e Cosenza, già noti alle forze dell'ordine, che, fermati ad Airola e Paolisi, non sono stati in grado di fornire una motivazione, ritenuta valida dai carabinieri, sulla presenza nei due centri.