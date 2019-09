Arrestato per droga, liberato: nuovamente arrestato Il provvedimento per Singifredo Marino, 50 anni di Pannarano

A maggio era stato arrestato per droga, ma era stato rimesso in libertà per la decorrenza dei termini per la richiesta di convalida. Adesso, è stato nuovamente arrestato sulla scorta di un'ordinanza del Gip Giuliana Giuliano: ai domiciliari è finito Singifredo Marino (avvocato Fabio Russo), 50 anni, di Pannarano, che i carabinieri della Compagnia di Montesarchio avevano bloccato a Paolisi mentre era a bordo di un'auto nella quale erano stati rinvenuti 138 grammi di hashish, un involucro con 1 grammo di cocaina, 7 grammi di crack, 2 bilancini di precisione e 700 euro.