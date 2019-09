Dramma a Cusano Mutri, 59 muore schiacciato dal trattore Incidente agricolo in Valle Telesina

Tragico incidente agricolo questa sera Cusano Mutri dove un cinquantanovenne del posto è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando. Il dramma si è materializzato in contrada sorreggenzia. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Telese terme e i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita con i sanitari del 118. Inutili purtroppo i tentativi di salvare la vita al cinquantanovenne. Sono ora in corso le indagini dei militari per stabilire la dinamica del grave incidente agricolo.