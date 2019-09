Tragico incidente lungo la 372, Francesca non ce l'ha fatta Si aggrava il drammatico bilancio dello scontro avvenuto mercoledì sera alle porte di Benevento

Si è purtroppo aggravato il bilancio del terribile incidente stradale registrato nella notte tra mercoledì e giovedì lungo la Statale Telesina, alle porte di Benevento. Non ce l'ha fatta Francesca, 20 anni, di Grottaminarda, che si trovava ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale Rummo di Benevento. Devastanti le ferite riportate dalla giovane nell'incidente nel quale hanno parso la vita il fratello 15enne e lo zio di 49 anni che si trovava alla guida della Mercedes. Un dramma che ha scosso il Sannio e la provincia Irpina dove la famiglia risiedeva.

Solo ieri a Grottaminarda erano stati celebrati i funerali del 15enne e dello zio Rocco Guarino, 49 anni, noto imprenditore nel settore della ristorazione. Tutti stavano percorrendo la maledetta 372 in direzione di Benevento. Rientravano da Roma dove erano atterrati con un aereo giunto dalla Spagna poche ore prima. Una tragedia che purtroppo diventa ancora più drammatica con la morte di Francesca. Questa mattina il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

La notizia del decesso della 20enne si è immediatamente diffusa sia a Benevento che a Grottaminarda, un paese che ora pinge tre persone accumunate da un destino inspiegabile e brutale.

Come si ricorderà, Francesca, Lorenzo e Rocco erano a bordo della Mercedes guidata da quest'ultimo quando per cause ancora in corso di accertamento, l'auto si è scontrata frontalmente con un tir che proveniva in senso opposto. Un urto violentissimo che aveva catapultato la berlina tedesca a metri di distanza contro un muro che, in quel tratto costeggia la carreggiata. La Mercedes ridotta in un ammasso deforme di lamiere. Nonostante l'imponente macchina dei soccorsi intervenuta sul posto, per il 15enne e lo zio non c'era stato nulla da fare. Erano morti sul colpo. La 20enne era stata invece trasferita in gravissime condizioni al Rummo. Oggi il tragico epilogo.