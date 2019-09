Furto di vasi e attrezzi, arrestate tre persone In carcere un 45enne di S.Agata e due 29enni di Castelvenere e Guardia Sanframondi

Sono finiti tutti in carcere per il furto di vasi e attrezzi. E' l'ipotesi di reato mossa nei confronti di Clemente Ciervo, 45 anni, di Sant'Agata dei Goti, Leonardo Pascu, 29 anni, e Darius Florin Ciurari, 29 anni, entrambi di origini rumene: il primo domiciliato a Castelvenere, l'altro a Guardia Sanframondi.

Li hanno bloccati nella notte i carabinieri della Stazione di Dugenta, che li ritengono responsabili - secondo una prima ricostruzione -di aver compiuto un colpo a Limatola.

Dichiarati in arresto, i tre indagati, difesi dagli avvocati Ettore Marcarelli (per Ciervo e Pascu) e Maria Teresa Del Ciampo, sono sttai trasferiti presso la casa circondariale di contrada Capodimonte.

In una successiva nota i militari spiegano che i tre erano a bordo di una Ford Focus, munita di carrello, e stavano trasportando una fresatrice agricola; due grosse anfore di valore non storico e una serie di attrezzi trafugati da un'azienda agricola. Stessa sorte anche per una Vespa, che non è però stata rinvenuta anche durante le perquisizioni domiciliari.