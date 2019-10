Benevento. Attentato incendiario ai danni di un'impresa | FOTO Camion distrutto, un altro danneggiato dalle fiamme. Nel mirino la Mottola General Costruzioni

Attentato incendiario questa notte a Benevento dove nel mirino sono finiti i mezzi della Mottola General Costruzioni di Benevento. Le fiamme sono state appiccate ad un Camion Iveco Trakker lasciato in sosta nel piazzale dell'impresa edile stradale e di movimento terra a contrada San Vitale. A far scattare l'allarme, poco prima della mezzanotte, è stato un familiare dell'imprenditore che si è affacciato ad una finestra dopo aver sentito un botto. Nel parcheggio dei mezzi ha così scorto le fiamme che avevano avvolto quasi completamente la cabina del mezzo da cantiere. È stato poi l'imprenditore con un estintore a cercare di mantenere a bada il fuoco primo dell'arrivo dei vigli del fuoco del comando provinciale. Le fiamme hanno comunque distrutto totalmente la cabina di guida e danneggiato il motore, oltre a creare danni anche ad un altro camion parcheggiato nei pressi.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno avviato le indagini. Durante un sopralluogo sarebbero state trovate anche delle impronte di fango lasciate dalle scarpe di chi probabilmente ha innescato l'incendio utilizzando verosimilmente liquido infiammabile.

Saranno ora le indagini a stabilire con esattezza la dinamica dell'incendio che ha creato danni ingenti all'imprenditore impegnato nell'esecuzione di una serie di opere sia pubbliche che private.

Era da tempo che a Benevento non si registrava un'intimidazione ai danni di un'impresa. Nella serata di ieri era stata invece incendiata una Citroen C3 di una ragazza in via dei Mulini.