Bookmakers: Ascoli favorito, secondo il Catania, poi Salernitana e le altre Tra le outsider Potenza preferito al Cosenza. Una vittoria della Casertana è data 150 volte la posta

E' un torneo “feroce” nel quale è necessario un pizzico di fortuna, insieme ad una condizione eccellente, per tagliare il traguardo per primi. I play off di serie C sono un torneo a parte, 28 squadre che si contendono l'unico posto rimasto per salire in serie B. E allora la fortuna serve, eccome, anche per chi vorrà giocarsi una somma di danaro a favore della vittoria dell'una o dell'altra squadra.

C'è una formazione favorita in partenza, è l'Ascoli, che ha conteso fino in ultimo il salto in B all'Arezzo di Bucchi. La squadra di Tomei è rimasta al palo proprio all'ultima giornata frenata sul terreno del Campobasso e battuta da un gran gol di Bifulco, dopo aver pressochè dominato la gara. I favori dei pronostici glieli assegnano i bookmakers, ovvero i quotisti delle agenzie di scommesse. Per una ragione molto semplice: si tratta della squadra che è arrivata nella migliore condizione a questi spareggi finali. Poi, si sa, un torneo così non si presta praticamente ad alcun pronostico.

Comunque una classifica, che non vale certo la sospirata promozione in B, c'è già: e per il momento la comanda l'Ascoli. La sua vittoria in questo torneo finale è data a 3.50.

Al secondo posto (ancora...) c'è il Catania, la cui vittoria viene pagata 4 volte la posta giocata. Terza la Salernitana, che vale un tondo 6.00 in caso di vittoria (giocate 100 euro, ne guadagnate 600). Al quarto posto il Ravenna di Mandolrlini, terza forza del girone B. Solo quinte e seste le due squadre del girone A, Union Brescia e Renate.

Curioso che il Potenza, vincitore della Coppa Italia, ma giunto al decimo posto in campionato, sia preferito rispetto al Cosenza che invece è arrivato quarto: 33 volta la posta per i lucani, addirittura 50 per i calabresi della Sila.

Per chi vuole sognare una vincita clamorosa ci sono un paio di squadre che sono mine vaganti. La Casertana per esempio, la cui vittoria è pagata 150 volte la posta.

All'ultimo posto, a pari merito, Alcione, Arzignano, Casarano e Giana Erminio, insieme alla bella squadra di Maiuri, l'Audace Cerignola, che ha chiuso (con un pari) il campionato al Vigorito: una loro vittoria vale 250 volte la posta. Una piccola fortuna.

La classifica dei bookmakers

1.Ascoli, 3.50

2.Catania, 4.00

3.Salernitana, 6.00

4.Ravenna, 9.00

5.Union Brescia, 9.00

6.Renate, 16.00

7.Potenza, 33.00

8.Cosenza, 50.00

9.Lecco, 50.00

10.Crotone, 75.00

11.Atalanta U23, 100.00

12.Campobasso, 100.00

13.Juventus NG, 100.00

14.Monopoli, 100.00

15.Ternana, 100.00

16.Vis Pesaro, 100.00

17.Casertana 150.00

18.Cittadella, 150.00

19.Lumezzane, 150.00

20.Pianese, 150.00

21.Pineto, 150.00

22.Trento, 150.00

23.Gubbio, 200.00

24.Alcione Milano, 250.00

25.Arzignano Valchiampo, 250.00

26.Audace Cerignola, 250.00

27.Casarano, 250.00

28.Giana Erminio, 250.00