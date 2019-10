Pena definitiva per guida in stato di ebbrezza, arrestato L'uomo deve scontare un mese ai domiciliari e pagare una multa

Deve scontare un mese agli arresti domiciliari per una condanna per guida in stato di ebbrezza. Per questo i carabinieri della Stazione di San Leucio del Sannio hanno notificato all'uomo, residente in provincia, l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura. L'automobilista era incappato nei controlli nel giugno del 2016 ed è stato condannato anche al pagamento di 1.200 euro oltre alla patente sospesa per 6 mesi.