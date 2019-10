Via Vetrone, quella scarpata piena di rifiuti Uno spettacolo poco edificante

Lo spettacolo è sotto gli occhi di quanti transitano, in auto o a piedi, lungo la trafficatissima – soprattutto in alcune fasce orarie - via Vetrone, nella zona alta della città. Bastano il rosso del semaforo, all'incrocio con via Nenni, e la voglia di non voltare lo sguardo altrove, mostrando indifferenza, perchè l'attenzione venga immediatamente catturata dai rifiuti disseminati lungo una scarpata che divide la strada da una vicina area di servizio.

C'è davvero di tutto: buste, bottigliette e piccoli contenitori di plastica, cartacce e anche qualche scarpa. Un panorama per nulla edificante, il segno di una trascuratezza e di una inciviltà che resiste e continua a ritenere uno sversatoio di immondizia qualunque parte di Benevento.

Via Vetrone non è ovviamente l'unica zona, un analogo trattamento viene riservato, purtroppo, anche ad altre aree nelle quali i rifiuti vengono abbandonati da gente priva di qualsiasi senso civico, che la spazzatura meriterebbe di averla depositata a vita nella propria abitazione.