Scoppia forno a gas, ferita una donna L'incidente all'interno delel cucine di un agriturismo a Durazzano

E' stata trasferita al Cardarelli di Napoli la donna rimasta ustionata a causa dello scoppio di un forno a gas che evidentemente stava utilizzando all'interno di un agriturismo a Durazzano, in provincia di Benevento.

L'allarme è scattato intorno alle 13 dopo la richiesta di soccorso arrivata dalla struttura ricettiva. In via Funari sono intervenuti i vigili del fuoco di Bonea e le ambulanze del 118. I sanitari hanno soccorso e trasferito in ospedale la donna in codice giallo. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri.